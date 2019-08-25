Франция пригласила Иран на саммит G7 для ослабления напряженности

Французская сторона пригласила министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа на саммит G-7, чтобы попытаться ослабить напряженность в связи с ядерной программой этой страны. Об этом передает агентство AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского чиновника.

Как стало известно, решение о приглашении иранского министра лидеры «большой семерки» приняли по итогам группового ужина в день открытия саммита.

По информации чиновника, французской стороне важно продолжать сближать позиции и снижать напряженность с Ираном.

При этом неназванный чиновник отмечает, что Франция работает в условиях полной прозрачности с США и со своими европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп успел поссориться с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за ядерной сделки с Ираном.