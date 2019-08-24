Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о недовольстве главы государства ситуацией в угольной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, Путин считает недопустимым, когда работники за одну и ту же работу получают разную зарплату.

Как отмечается, президент подписал поручения, которые поспособствуют нейтрализации проблемы в угледобывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию.