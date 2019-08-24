Макрон проводит встречу с Трампом на саммите G7 во Франции

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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Елисейском... Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Елисейском...
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Елисейском...
Carlos Barria/Reuters

Перед началом саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон проводит двустороннюю встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом передает РИА «Новости».

Как стало известно, в ходе беседы Макрон запланировал обсудить с Трампом ситуацию в Сирии, Ливии, Украине и КНДР.

Отмечается, что лидер Франции также намерен пообщаться с американским президентом насчет кризиса вокруг Ирана.

Ранее Макрон рассказал про цели G7 и главную задачу саммита «большой семерки».