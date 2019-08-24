Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

До этого стало известно, что Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания «крымско-татарской автономии» в Крыму.

По его словам крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии. Он пояснил, что народ живет в своей стране — России.

«Мы призываем президента Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе», — подчеркнул Умеров.

Он также посоветовал главе Украины не вмешиваться во внутренние дела России.

Ранее сообщалось. что крымские татары рассказали об успехах после воссоединения с Россией.