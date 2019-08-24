В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
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Власти Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец». Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Отмечается. что власти Германии осуждают сайт и призывают правительство Украины предпринять действия по его удалению.
«Для федерального правительства сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого», -— заявили власти ФРГ.
Уточняется, что Германия не намерена прекращать финансирование проектов, направленных на продвижение демократии и развитие гражданского общества на Украине.
Ранее сообщалось, что экипаж A321 внесли в базу сайта «Миротворец».