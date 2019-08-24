Путин потребовал решить вопрос с досрочной пенсией горняков

Российский президент Владимир Путин встретился с главами угледобывающих регионов и поручил правительству страны решить вопрос с досрочными пенсиями для работников угольной промышленности. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин попросил установить тождественность профессий работников с учетом профстандартов и квалификационных справочников, а также проработать вопрос досрочной выдачи пенсий для работников угольной промышленности.

Это поручение он адресовал премьеру страны Дмитрию Медведеву и председателю российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивану Мохначуку. Срок выполнения — до 31 декабря 2019 года.

Также глава государства хочет, чтобы в угольной промышленности улучшили медицинский вопрос и создали особые условия труда для людей, занятых на подземных работах.