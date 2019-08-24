Трамп раскритиковал CNN за прием на работу экс-сотрудника ФБР

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американский канал CNN за прием на работу экс-сотрудника ФБР Эндрю Маккейба. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер назвал безобразием новое назначение Маккейба.

Отмечается, что Трамп также сделал несколько перепостов на свою страницу сообщений других пользователей с критикой CNN.

Уточняется, что Маккейб был уволен из ФБР и обвинен в причастности к утечке информации в СМИ по делу Фонда Клинтона.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил CNN в необъективном освещении положения дел в США.