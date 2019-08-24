Зеленский сравнил Крым с кражей ребенка у родителей

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Крымский полуостров украли у Украины, словно у родителей похитили ребенка. Об этом он сказал, выступая на Дне независимости Украины, сообщает «112 Украины».

По словам Зеленского, который выступил перед гражданами, Крым похитил у Украины, будто выкрали ребенка у родителей.

Также Зеленский провел подобную аналогию и с Донбассом. Он отметил, что второго ребенка у родителей закрыли в комнате и поставили рядом вооруженную охрану.

«А охрана говорит, в комнате никого нет», — продолжил Зеленский.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину место в G8 в обмен на Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.