Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
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Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад. Об этом сообщает «Политнавигатор».
Уточняется, что министр вспомнил о словах французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока» и согласился с «европейскими либералами».
По его мнению, Владивосток сможет стать частью Европы, но, только при одном условии.
«Только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг», — подчеркнул Омелян.
Он добавил, что именно так было 100 лет назад.
Ранее Макрон поделился мнением о европейском будущем России после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.