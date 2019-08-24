Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад. Об этом сообщает «Политнавигатор».

Уточняется, что министр вспомнил о словах французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока» и согласился с «европейскими либералами».

По его мнению, Владивосток сможет стать частью Европы, но, только при одном условии.

«Только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг», — подчеркнул Омелян.

Он добавил, что именно так было 100 лет назад.

Ранее Макрон поделился мнением о европейском будущем России после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.