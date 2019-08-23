Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей в Европе мечети

Российский президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с открытием самой большой во всей Европе мечети «Гордость мусульман» в Шали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Кремля.

Как отмечается, изначально мечеть хотели назвать в честь Кадырова, однако на самой церемонии открытия объявили о другом названии.

Известно, что на торжестве присутствовали полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и гости из других стран.

Ранее Кадыров рассказал о вручаемой раз в 100 лет медали Путина.