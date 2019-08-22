Макрон попросил Джонсона уважать целостность европейского рынка

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что в случае с Brexit Евросоюз и Великобритания не должны ставить под сомнение целостность общеевропейского рынка товаров и услуг. Об этом сообщает Reuters.

»[Любое соглашение] должно уважать основополагающие европейские принципы, а именно стабильность в Ирландии и целостность общеевропейского рынка», — сказал Макрон.

Встреча французского лидера и британского премьера состоялась в Елисейском дворце. Как отмечается, Макрон и Джонсон согласились, что переговоры об условиях Brexit должны проходить до конца сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что Макрон объявил о готовности Франции к любым сценариям по Brexit.