«Получилось как всегда»: Захарова о словах Зеленского про Россию в G8 и Крым

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который предложил российскому коллеге Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Захаровой, Зеленскому «подсунули бессмысленный набор букв». Она объяснила политику, что поднимается под «дипломатией», «высокой дипломатией» и «нахождением в повестке». Она заявила, что будет консультировать Зеленского, пока на Украине не укомплектовано внешнеполитическое ведомство.

«А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — заявила Захарова.

Он добавила, что реальных сигналов — не в соцсетях — ждут как раз от Зеленского.

Ранее украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если «вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе». По мнению лидера Украины, такие действия покажут миру, что Россия «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».