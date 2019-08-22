Британский журналисты снимут фильм о Путине

Британский телеканал собирается снять документальный фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает Channel 4.

Отмечается, что всего выйдет три серии фильма, точная дата выхода которых пока не называется.

«Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века», — заявляется на сайте телеканала.

Фильм расскажет о молодости российского лидера, а также о становлении его политической карьеры.

В анонсе ленты сказано, что Путин поставил себе задачу «снова сделать Россию великой», а также является одним из самых влиятельных лидеров своего времени.