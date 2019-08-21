Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, передает «Интерфакс».

Глава государства встретится с финским коллегой Саули Ниинистё.

Темами обсуждения станут безопасность в районе Балтийского моря и взаимодействие в Арктике.

Также у президентов запланирована поездка на катере к причалу крепости Свеабор, где состоится рабочий обед.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что разговор затронет глобальные вопросы, касающиеся отношений России с Европейским союзом, в котором Финляндия сейчас занимает место страны-председателя. Также темой для беседы станут вопросы двухстороннего сотрудничества.