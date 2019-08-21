Путин прибыл в Финляндию
close
Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, передает «Интерфакс».
Глава государства встретится с финским коллегой Саули Ниинистё.
Темами обсуждения станут безопасность в районе Балтийского моря и взаимодействие в Арктике.
Также у президентов запланирована поездка на катере к причалу крепости Свеабор, где состоится рабочий обед.
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что разговор затронет глобальные вопросы, касающиеся отношений России с Европейским союзом, в котором Финляндия сейчас занимает место страны-председателя. Также темой для беседы станут вопросы двухстороннего сотрудничества.