Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА «Новости».

По словам лидера, проблема заключается в том, что в первичном звене наблюдается провал. Он заметил, что в целом по России достигнуты целевые показатели, но в действительности это не так.

«Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, «прямой линии» вылезают, говорят совсем об обратном», — заявил Путин.

Он поручил организовать подготовку региональных программ, которые нацелены на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах. Это должно быть сделано до 1 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал порядок организации медицинской реабилитации взрослых граждан.