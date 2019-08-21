Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

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Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам модернизации первичного звена... Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам модернизации первичного звена...
Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам модернизации первичного звена...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА «Новости».

По словам лидера, проблема заключается в том, что в первичном звене наблюдается провал. Он заметил, что в целом по России достигнуты целевые показатели, но в действительности это не так.

«Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, «прямой линии» вылезают, говорят совсем об обратном», — заявил Путин.

Он поручил организовать подготовку региональных программ, которые нацелены на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах. Это должно быть сделано до 1 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал порядок организации медицинской реабилитации взрослых граждан.