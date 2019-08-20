В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что никаких наметок по возможной встрече не поступало.

Песков также добавил, что ситуация имеет больше вопросов, чем ответов.

Представитель Кремля отметил, что нет и никаких подробностей по срокам проведения «нормандского формата».

Ранее сообщалось, что Путин оценил разговоры с Зеленским.