Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе двусторонней встречи обсудят международную проблематику, поддержание безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Как отмечается, в понедельник, 19 августа, президент России посетит Францию с однодневным рабочим визитом.

По словам Ушакова, наиболее интересным для Путина является вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, в том числе, в связи с новым составом европейских руководящих органов.

Кроме того, будут затронуты перспективы участия России в мероприятиях по линии Совета Европы. Помимо официальной встречи запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция Путина и Макрона.

Встреча двух лидеров состоится в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции в форте Бергансон.

В составе российской делегации будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков, Юрий Ушаков и посол в Париже Алексей Мешков.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украину.