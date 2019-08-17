Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

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Экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин заявил о необходимости наладить отношения с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью Le Figaro.

По его словам, в случае переизбрания Трампа он перезапустит динамику между Вашингтоном и Москвой и не будет учитывать европейские интересы. Он напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон многократно говорил о необходимости «связать Россию с Европой», чтобы исправить политику последних лет, которая привела к сближению России и Китая.

«Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», — заявил Ведрин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего визита во Францию обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном сотрудничества между странами и ситуацию на Украине, в том числе дальнейшие работы в нормандском формате.