Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после смерти своего отца — первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ЧГТРК «Грозный».

По словам чеченского лидера, на встрече с Путиным присутствовали еще 12 человек. На тот момент он придерживался позиции прекратить войну в республике и готов был поддержать Москву при условии восстановления Чечни и возможности исповедовать ислам.

«С такой договоренностью потом я вышел работать», — сообщил Кадыров.

Он также рассказал о разговоре бывшего главы Чечни с президентом России, который состоялся «на квартире». Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при том условии, если народ решит быть частью Российской Федерации.

«Должен решить народ. У него я спрошу. Если мне народ разрешит, то мы проведем референдум», — процитировал слова отца Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за его слов об имаме Шамиле.