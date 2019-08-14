Эксперт: соперники Беглова на дебатах в Петербурге ограничились обсуждением его программы

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян рассказал о том, как проходят дебаты среди кандидатов на выборах губернатора Петербурга.

«Меня удивило, что соперники, оппоненты господина Беглова, я имею в виду не только Бортко, я имею в виду Амосова, Тихонову, — все они довольно-таки опытные политики. Это люди, способные сформулировать позицию и иметь свою точку зрения.

Но в итоге, по большому счету, они обсуждали либо программу, либо какие-то решения, либо какие-то вопросы, которые Беглов уже анонсировал в предыдущие полгода. Это касается каких-то вопросов, связанных, например, с социальной частью бюджета, сколько средств должно направляться на поддержку граждан и различных программ для граждан. Это касается и инвестиций в развитие города. Получилось какое-то менее расширенное слушание программ, ранее обозначенных Бегловым.

Ну и, наверное, во-вторых, меня удивила подготовка Бортко, потому что Бортко все-таки депутат Государственной думы. Наверное, в каких-то вопросах, связанных с теми же госзакупками и тендерными вопросами он должен быть все-таки подкован. Конечно, у него основная специально, прямо скажем, другая, это не городское хозяйство и не законотворческая деятельность. Но, наверное, если речь идет все-таки о городе и о проблематике строительства, ну то есть процедуры и там обсуждались строительные работы, если я правильно помню. Наверное, он должен был все-таки как-то подготовиться по части того, как реально происходит исполнение и на уровне реализации отбора победителя на госзакупках по подряду и на уровне контракта и выхода на площадку. Этого как-то продемонстрировано не было», — отметил эксперт.