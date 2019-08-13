Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев предъявил обвинение в убийстве бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также его обвиняют в других особо тяжких преступлениях, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство.

Кроме того, он обвиняется в захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти.

Уточняется, что Атамбаеву может грозить пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота.