СМИ назвали нового посла США в России

Новым послом США в России может стать спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что дипломат внес большой вклад в обсуждении с КНДР вопроса о ядерном разоружении.

Уточняется, что окончательно новая кандидатура американского посла в России не утверждена.

Заявляется, что нынешний посол Джон Хантсман должен будет покинуть свой пост в октябре.

Ранее сообщалось, что Трамп и президент России Владимир Путин обсудили смену посла США в Москве.