СМИ назвали нового посла США в России
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Новым послом США в России может стать спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что дипломат внес большой вклад в обсуждении с КНДР вопроса о ядерном разоружении.
Уточняется, что окончательно новая кандидатура американского посла в России не утверждена.
Заявляется, что нынешний посол Джон Хантсман должен будет покинуть свой пост в октябре.
Ранее сообщалось, что Трамп и президент России Владимир Путин обсудили смену посла США в Москве.