Реакцию США на поездку Путина в Крым осудили в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отреагировал на реакцию США на визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает RT.

Цеков заявил, что высказывания американских властей выглядят «по меньшей мере глупо».

Он добавил, что США вмешиваются в дела других государств и поддерживают тех, кто выступает против России.

Член Совета Федерации считает, что США знают о статусе Крыма и своими действиями пытаются сподвигнуть Москву на переговоры об изменении этого статуса. Цеков подчеркнул, что российские власти не раз заявляли о закрытии данного вопроса.

Ранее сообщалось, что посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым.