Крымский депутат прокомментировал реакцию посольства США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал реакцию посольства США на Украине на визит президента России Владимира Путина в Крым, сообщает RT.

Он заявил, что это внутреннее дело Российской Федерации. По его словам, визит Путина в Крым всегда очень знаковый.

«Они в очередной раз пытаются поспекулировать вопросом Крыма, поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер», — добавил депутат.

При этом Ганжара отметил, что Крым является равноправным субъектом России, поэтому подобные действия США он считает «пустым сотрясанием воздуха».

Ранее посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым.