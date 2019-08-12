Встреча президентов России, Азербайджана и Ирана перенесена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесена, передает РИА «Новости».

Он отметил, что причиной переноса стали «технические причины».

«Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам», — сказал Песков.

Ранее министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев анонсировал саммит России, Азербайджана и Ирана в августе в Сочи.