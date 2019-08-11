Политолог рассказал о запретной для Зеленского теме при переговорах с Путиным

Украинский политолог Павел Рудяков назвал запретную для президента Украины Владимира Зеленского тему при переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, двум государствам необходимо наладить диалог, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. При этом в разговоре с российским лидером, Зеленский не должен поднимать вопрос о статусе Крыма.

По словам политолога, выяснение принадлежности Крыма ни к чему не приведут.

«Путин знает, чей Крым», — подчеркнул Рудяков.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результаты референдума не признает.

Ранее сообщалось, что Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым.