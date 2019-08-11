МИД Украины выразило протест после визита Путина в Крым

МИД Украины выразило протест после визита президента России Владимира Путина в Крым, передает РИА «Новости».

Украина сочла эту поездку «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета».

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результаты референдума не признает.

Ранее Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и посмотрел спектакль об истории Севастополя в Крыму.