Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, которое было организовано мотоклубом «Ночные волки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, его сопроводили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Уточняется, что к мотоциклу президента страны был прикреплен флаг России.

В сопровождении лидера «Ночных волков» Александра «Хирурга» Залдостанова глава государства подъехал к сцене и обратился оттуда к участникам фестиваля.

Путин поздравил «Ночных волков» с 10-летием байк-шоу в Крыму.

Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» проводится на Крымском полуострове уже 10 лет, оно всегда носит патриотическую тематику.