Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, которое было организовано мотоклубом «Ночные волки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, его сопроводили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Уточняется, что к мотоциклу президента страны был прикреплен флаг России.

В сопровождении лидера «Ночных волков» Александра «Хирурга» Залдостанова глава государства подъехал к сцене и обратился оттуда к участникам фестиваля.

Путин поздравил «Ночных волков» с 10-летием байк-шоу в Крыму.

Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» проводится на Крымском полуострове уже 10 лет, оно всегда носит патриотическую тематику.