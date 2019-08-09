Трамп сказал, что Зеленский — разумный человек

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, коллаж... Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, коллаж...
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, коллаж...
Valentyn Ogirenko/Yuri Gripas/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины, передает РИА «Новости».

«Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине», — заявил американский лидер.

Трамп также добавил, что Зеленский хочет заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным и, по его мнению, сможет это сделать.

Ранее сообщалось, что Трамп ушел в отпуск.