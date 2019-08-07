WSJ назвала претендентов на должность посла США в России

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Газета The Wall Street Journal пишет о том, что американский президент Дональд Трамп еще не определился с тем, кто займет должность посла США в России.

Отмечается, что нынешний посол Джон Хантсман уже подал заявление об отставке и должен покинуть занимаемый пост 3 октября этого года. Он занимал эту должность с 2017 года. Ожидается, что по возвращении на территорию Соединенных Штатов он попытается стать губернатором штата Юта.

«Неясно, кто мог бы сменить Хантсмана в качестве посла», — говорится в материале.

По данным издания, среди претендентов на освободившуюся посольскую должность спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, обладающий опытом ведения дел с российской стороной и занимавший пост вице-президента работавшей в России компании Ford Motor. Также было предположение о том, что должность может получить действующий посол в Германии Ричард Гренелл. По словам близкого к дипломату источника, он не проявляет интереса к этому посту.