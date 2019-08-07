Макрон обсудит с Путиным результаты «нормандского формата» 19 августа

Глава Франции Эммануэль Макрон собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным важность конкретных результатов в работе «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление было сделано после встречи Макрона в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уточняется, что французский лидер оценил конструктивный настрой, с которым выступил Зеленский, и отметил необходимость закрепления прогресса последних недель.

Как подчеркивается, встреча между лидерами двух стран состоится 19 августа.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате».