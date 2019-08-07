Зеленский намерен связаться с Макроном и Меркель и договориться о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель из-за ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул о намерении срочно провести встречу в «нормандском формате».

«Первый звонок у меня был с президентом РФ Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договорится о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в «нормандском формате» — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.