В Германии прокомментировали заявление российского МИДа о вмешательстве

В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве, сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства Мария Адебар заявила, что позиция немецкого МИДа была доведена до России.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России», — сказала она.

Адебар добавила, что публичные заявления МИДа и правительства ФРГ также «приняты к сведению».

Ранее МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела.