Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России. Об этом сообщает CNN
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Отмечается, что лидеры стран обсудили, что скоро необходимо будет назначить нового человека на эту должность вместо уходящего Джона Хантсмана.
Уточняется, что конкретных имен главы США и России не называли.
Госдепартамент США также не дал комментариев по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России.