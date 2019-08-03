Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России. Об этом сообщает CNN

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Отмечается, что лидеры стран обсудили, что скоро необходимо будет назначить нового человека на эту должность вместо уходящего Джона Хантсмана.

Уточняется, что конкретных имен главы США и России не называли.

Госдепартамент США также не дал комментариев по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России.