Экс-госсекретарь США посоветовала Украине жить в мире с Россией
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Бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что украинской стороне необходимо жить в мире с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее мнению, жители России хотят мирных отношений с украинцами, поэтому и гражданам Украины необходимо подружиться с россиянами.
«Украина должна жить в мире с российским соседом», — подчеркнула Райс.
Также она отметила, что украинский народ не должен воспринимать плохо многих россиян.
«Не стоит отторгать всех россиян», — добавила Райс.
Ранее Райс высказалась о возможном вступлении Украины в НАТО.