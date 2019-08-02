Экс-госсекретарь США посоветовала Украине жить в мире с Россией

Бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что украинской стороне необходимо жить в мире с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, жители России хотят мирных отношений с украинцами, поэтому и гражданам Украины необходимо подружиться с россиянами.

«Украина должна жить в мире с российским соседом», — подчеркнула Райс.

Также она отметила, что украинский народ не должен воспринимать плохо многих россиян.

«Не стоит отторгать всех россиян», — добавила Райс.

Ранее Райс высказалась о возможном вступлении Украины в НАТО.