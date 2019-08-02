В США прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс оценил возможность Украины вступить в НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».

По ее мнению, Украина в ближайшее время не вступит в НАТО.

Райс отметила, что НАТО является консенсусной организацией, а также добавила, что украинская сторона вряд ли получит консенсус.

Бывший госсекретарь заявила, что сложно будет Украине также добиться плана действий по членству в альянсе.

Она подчеркнула, что это не означает тот факт, что Украина вообще не сможет «приблизиться» к НАТО.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что хочет добиться полноценного членства Украины в НАТО.