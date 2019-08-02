В США прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс оценил возможность Украины вступить в НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».
По ее мнению, Украина в ближайшее время не вступит в НАТО.
Райс отметила, что НАТО является консенсусной организацией, а также добавила, что украинская сторона вряд ли получит консенсус.
Бывший госсекретарь заявила, что сложно будет Украине также добиться плана действий по членству в альянсе.
Она подчеркнула, что это не означает тот факт, что Украина вообще не сможет «приблизиться» к НАТО.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что хочет добиться полноценного членства Украины в НАТО.