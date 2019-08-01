СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности. Об этом передает телеканал «112 Украина», ссылаясь на источник в офисе украинского президента.

Сообщается, что Богдан уже написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.

Также отмечается, что соответствующий документ был подан президенту 1 августа.

Ранее сообщалась, что вторая петиция за уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана с занимаемой должности набрала необходимое число подписей.