СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
close
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности. Об этом передает телеканал «112 Украина», ссылаясь на источник в офисе украинского президента.
Сообщается, что Богдан уже написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.
Также отмечается, что соответствующий документ был подан президенту 1 августа.
Ранее сообщалась, что вторая петиция за уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана с занимаемой должности набрала необходимое число подписей.