Генпрокуратура Украины завершила расследование по делу Ющенко

Начальник второго следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Андрей Радионов заявил, что ведомство закончило расследование по делу экс-президента страны Виктора Ющенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, Ющенко подозревают в присвоении резиденции «Межигорье».

Радионов сообщает, что ведомство передаст материалы в суд после окончания ознакомления с ними адвокатами экс-президента Украины.

Как отмечает представитель генпрокуратуры, в рамках этого дела есть около 50 томов материалов.

Ранее сообщалось, что невестка экс-главы Украины Виктора Ющенко оказалась причастна к краже миллиарда из банков Молдовы.