Посол оценил перспективы введения единой валюты России и Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оценил перспективы введения единой валюты между двумя странами. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, появление единой валюты не является решением ближайшего времени.

Как отмечает Мезенцев, интеграция между Россией и Белоруссией может быть будет поэтапной.

«Будет ли при этом единая валюта или не будет, я не вижу жесткой связи», — прокомментировал в этой связи Мезенцев.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией.