Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
Президент России Владимир Путин и его коллега в США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона. При этом американский лидер предложил посодействовать России в борьбе с лесными пожарами на территории Сибири.
«Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке», — говорится в сообщении.
Путин сказал, что Россия воспользуется помощью США , если возникнет необходимость. Он также счел эту инициативу Трампа залогом восстановления полноформатных двухсторонних отношений.
Ранее СМИ узнали сроки ликвидации лесных пожаров в Сибири.