Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

<img src="//img.gazeta.ru/files3/485/12458485/RTX3AI4I-pic905-895x505-79556.jpg">

Президент России Владимир Путин и его коллега в США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона. При этом американский лидер предложил посодействовать России в борьбе с лесными пожарами на территории Сибири.

«Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке», — говорится в сообщении.

Путин сказал, что Россия воспользуется помощью США , если возникнет необходимость. Он также счел эту инициативу Трампа залогом восстановления полноформатных двухсторонних отношений.

Ранее СМИ узнали сроки ликвидации лесных пожаров в Сибири.