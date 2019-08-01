Рейгана обвинили в расизме по отношению к африканцам

Бывшего американского президента Рональда Рейгана обвинили в расизме из-за того, что он назвал представителей стран Африки в ООН «обезьянами». Архивную запись разместил The Atlantic.

Согласно имеющейся информации, разговор между Рейганом, который тогда был губернатором Калифорнии, и президентом США Ричардом Никсоном состоялся в 1971 году. Такой комментарий Рейган сделал, так как был недоволен тем, что африканские представители не поддержали позицию США.

«Увидеть этих... обезьян из африканских стран — к черту их, им до сих пор неудобно носить обувь!» — заявил Рейган.

На его слова Никсон отреагировал хохотом. До этом в распоряжении Национального архива США хранилась отредактированная версия записи.

Ранее Трамп похвалил Республиканцев за поддержку после расистских высказываний.