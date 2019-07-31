Эксперт дала оценку результатам встречи Путина с врио главы Калмыкии Хасиковым

Политтехнолог Алена Август прокомментировала встречу президента Владимира Путина с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым.

«Встреча, мне показалось, для Калмыкии будет иметь очень хорошие последствия – более 300 млн получит дополнительных средств по проекту «Чистая вода», и это, конечно, очень много для такого большого региона. И, в целом, можно сказать, что сегодня деловой разговор был, несмотря на то, что врио не так давно возглавляет регион, но вот, видимо, смог найти те самые главные точки, которые повлияют на многие области жизни населения этого региона.

И главное, о чем говорили, это тоже очень важная тема, это программа «Чистая вода», потому что, когда в 21 веке у нас люди в регионе всего лишь 7% с небольшим пьют чистую воду, это, конечно, совершенно неправильный подход. Но тут важно будет правильно этими деньгами воспользоваться. Хорошо, что удалось понять, как этот вопрос решить системно.

Во всяком случае, уже дано указание начать проработку этого проекта и проекты, посвященные воде: и «чистая вода» для жителей и то, что касается восстановления возможностей ирригации, а это значит подъем сельского хозяйства. Это, конечно, во многом может поменять жизнь региона, другой вопрос, что это очень большой проект. Это, можно сказать, революционный проект для Калмыкии, и, конечно, важно, какие люди смогут его реализовать.

Но, в общем, очень удачно, что недавно стартовал проект «Кадровый резерв Калмыкии», можно сказать, такой младший брат «Лидеров России» в этом регионе. И я думаю, что этот проект тоже даст возможность подобрать хороших специалистов, мотивированных, которые умеют работать в команде», — отметила эксперт.