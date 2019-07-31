Омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
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Уполномоченный Верховной рады страны по правам человека Людмила Денисова была вызвана на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что Денисова была вызвана на допрос в управление специальных расследований в качестве свидетеля.
По некоторым данным, повестка может быть связана с делом о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Уточняется, что некоторые правозащитные организации призвали провести проверку незаконной деятельности самой Денисовой.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины может упрятать экс-президента страны Петра Порошенко в тюрьму.