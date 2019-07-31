Омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Уполномоченный Верховной рады страны по правам человека Людмила Денисова была вызвана на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Денисова была вызвана на допрос в управление специальных расследований в качестве свидетеля.

По некоторым данным, повестка может быть связана с делом о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Уточняется, что некоторые правозащитные организации призвали провести проверку незаконной деятельности самой Денисовой.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины может упрятать экс-президента страны Петра Порошенко в тюрьму.