Комитет сената США поддержал санкции по «Северному потоку-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против «Северного потока – 2». Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что авторами законопроекта стали республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Уточняется, что санкции коснутся всех причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов, которые участвовали в строительстве «Северного потока - 2».

Им будет запрещен въезд на территорию США, а также все их активы, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены.

Законопроект также должен пройти голосование сената в полном составе, а также в палате представителей. После этого он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что друг Трампа препятствует санкциям по «Северному потоку 2».