Зеленский собрался в Белоруссию

Пообщавшись тет-а-тет по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, украинский президент Владимир Зеленский принял его приглашение и согласился посетить Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Как отмечается, во время разговора Лукашенко пригласил Зеленского в гости в любое время и в любом формате.

«Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, глава Украины подтвердил приглашение президента Белоруссии посетить Украину в рамках II Форума регионов двух стран и Лукашенко согласился приехать.

Ранее Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Минске.