Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Верховную раду

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Бывший глава Украины Петр Порошенко объяснил поражение своей партии »«Европейская солидарность» на выборах в Раду. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, его партия могла бы занять второе место, если бы некоторые политсилы не отказались с ней объединиться.

Он отметил, что ряд партий на парламентских выборах набрали всего по 1-3%.

«Они понимали, что у них нет никаких шансов, но руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны», — пояснил Порошенко.

Он добавил, что речь идет о таких партиях, как «Самопомощь», «Украинская стратегия Гройсмана» «Свобода» и другие.

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что против его партии на выборах работала полиция и «организованные группы внутри страны».

Ранее Порошенко заявил, что не будет прятаться и такими действиями радовать российского президента Владимира Путина.