В Крыму оценили план Зеленского по возвращению полуострова

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжар прокомментировал план президента Украины Владимира Зеленского по возвращению в состав Украины полуострова Крым. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Он сказал, что за последние годы правительство Украины оглашало множество планов по возвращению полуострова.

Ганжар отметил, что новые разработки команды Зеленского это «пустые слова и имитация деятельности».

«Все это будет оставаться на бумаге в больных головах украинских чиновников», — заявил Ганжар.

Депутат подчеркнул, что нынешние власти Киева продолжают политику бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, он добавил, что жители Украины знают, что Крым является частью России.

Ранее постоянный представитель по Крыму Антон Кориневич о разработке Киевом нового плана по «деоккупации» полуострова.