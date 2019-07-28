Лидера республиканцев назвали «московским Митчем»

Журналист с телеканала MSNBC Джо Скарборо высказался в адрес лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Макконнелла назвали «московским Митчем».

Уточняется, что в качестве аргумента Скарборо заявил, что лидер республиканцев бездействует по отношению к законопроектам, которые связаны с «российским вмешательством в выборы».

Кроме того, фраза журналиста преобразовалась в хаштэг #MoscowMitch, который быстро вошел в тренды твиттера.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео объявил о сокращении возможности РФ «влиять на выборы»