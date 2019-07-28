Путин встретился с родными погибших подводников

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что семьи 13 погибших подводников приняли участие во встрече с российским главой.

Кроме того, на ней присутствуют министр обороны России Сергей Шойгу, его заместитель Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, а также начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Уточняется, что детали мероприятия оставили не разглашенными.