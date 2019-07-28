Путин встретился с родными погибших подводников

Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что семьи 13 погибших подводников приняли участие во встрече с российским главой.

Кроме того, на ней присутствуют министр обороны России Сергей Шойгу, его заместитель Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, а также начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Уточняется, что детали мероприятия оставили не разглашенными.