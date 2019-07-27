Путин встретился с родными погибших подводников
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море, передает РИА «Новости».
На встречу приехали члены семей 13 погибших офицеров.
Также там присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.
Детали встречи не раскрываются.