Путин встретился с родными погибших подводников

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Президент РФ Владимир Путин перед началом осмотра подводной лодки Щ-308 «Семга»... Президент РФ Владимир Путин перед началом осмотра подводной лодки Щ-308 «Семга»...
Президент РФ Владимир Путин перед началом осмотра подводной лодки Щ-308 «Семга»...
Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море, передает РИА «Новости».

На встречу приехали члены семей 13 погибших офицеров.

Также там присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Детали встречи не раскрываются.